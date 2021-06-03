Jaguar представила новые версии спорткара F-Type

Британская компания Jaguar подготовила очередной подарок для любителей мощных и динамичных спорткаров. Новая версия F-Type Р450 имеет в своем арсенале 450-сильный V8, а у топовой F-Type R под капотом скрывается табун из 583 "лошадок, сообщает Обозреватель.

Для американского рынка Jaguar больше не будет предлагать 4- и 6-цилиндровые версии купе и кабриолетов F-Type. Вместо них покупатели смогут заказать две мощные модификации F-Type Р450 и F-Type R.

F-Type Р450 имеет в своем арсенале 450-сильный V8. Источник: Jaguar

Новая версия P450 оснащена 450-сильным компрессорным мотором V8. В стандартную комплектацию новинки вошли электронный активный дифференциал. Кроме того, новинку можно заказать не только в задне-, но и в полноприводном исполнении. На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 285 км/ч. Автомобиль также получил новые 20-дюймовые легкосплавные диски, систему активного выхлопа и более эффективные тормозные тормоза с дисками диаметром 380 мм спереди и 376 мм – сзади. Кроме того, для новинки предлагается широкий ассортимент опций для дальнейшей персонализации машины от подразделения SVO.

Салон Jaguar F-Type. Источник: Jaguar

На вершине семейства – 583-сильная версия F-Type R. Автомобиль оснащается исключительно полноприводной трансмиссией с технологией Intelligent Driveline Dynamics (IDD). В полной мере ощутить удовольствие от активного драйва помогут индивидуальные настройки спортивной двухрычажной подвески и рулевого управления с электроусилителем. На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется 3,6 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 299 км/ч.

583-сильная версия F-Type R. Источник: Jaguar

Стоимость в США стартует с $69900 за заднеприводную версию, а купе 4WD обойдется минимум в $79900. Топовая модификация F-Type R оценивается в $103200.