Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку-2"

Посол Украины в ФРГ заявил, что украинская сторона требует участия в американо-германских переговорах по газопроводу, сообщает Корреспондент.

Власти Украины обратились к правительству Германии с просьбой об участии в переговорах по Северному потоку-2, которые идут между ФРГ и США.

"Северный поток- 2 наносит удар в самое сердце Украины - как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник

По его словам, соответствующая просьба была передана властям Германии в минувший вторник.