Медики назвали симптомы, предупреждающие о высоком давлении

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, обычно называют «тихим убийцей» из-за отсутствия у него симптомов. Однако, если вы испытываете гипертонические позывы, у вас может возникнуть множество острых симптомов. Что такое гипертонические позывы, сообщает U-News.

Гипертонические позывы – это клиническая ситуация, при которой артериальное давление очень высокое. При этом симптомы опасного для жизни состояния могут отсутствовать. Повышенное артериальное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

﻿Об опасных показателях давления могут предупреждать четыре физических признака.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Hypertension, ученые пытались определить наиболее частые симптомы высокого давления. Они оценивали частоту гипертонических позывов в отделении неотложной помощи в течение 12 месяцев.

Самыми распространенными признаками в исследовании были головная боль, носовое кровотечение, обморок и психомоторное возбуждение (от суетливости до разрушительных действий).

Для снижения показателей артериального давления эксперты рекомендуют снизить потребление соли и регулярно заниматься спортом.