Лилия Ребрик вместе с мужем восхитили модными образами

Телеведущую Лилию Ребрик и ее супруга танцора и хореографа Андрея Дикого называют одной из самых романтичных пар в украинском шоу-бизнесе. Знаменитости практически не расстаются и на всех мероприятиях появляются вместе. Каждый раз, выходя на публику, Лилия и Андрей стараются подобрать образы, которые будут идеально сочетаться между собой, сообщает Clutch.

Так, на премьере фильме «Пульс» звездная чета появилась в невероятно стильных луках в стиле кэжуал, которые были выполнены в нежных пастельных тонах. Телеведущая предстала перед публикой в модном брючном костюме с укороченным жакетом, который дополнила топом из белого шелка и трендовыми летними ботинками в тон. Дополнили образ украшения, небольшая сумка черного цвета, красивая прическа и безупречный макияж.

Андрей под стать жене надел светлые бежевые брюки и голубую рубашку. Стоит отметить, что выглядела пара вместе очень органично.