SkyUp анонсировал начало "большого греческого лета"

Авиакомпания SkyUp анонсировала сразу несколько рейсов из Киева на греческие острова. Так, уже с 5 июня стартуют полеты на Корфу, сообщает UBR.

На следующий день – 6 июня – начнутся рейсы по маршруту Киев – Родос – Киев, а с 12 июня самолет SkyUp отправит украинских туристов в Ираклион, столицу острова Крит. Билеты уже доступны на сайте компании:

Ираклион – Киев от 1977 грн (цены указаны на момент публикации);

Корфу – Киев от 1984 грн;

Родос – Киев от 2114 грн;

Киев – Родос от 3524 грн;

Киев – Корфу от 3524 грн;

Киев – Ираклион от 3524 грн.

Рейсы на Родос из Киева будут выполняться сначала по воскресеньям, а в дальнейшем будут добавлены вылеты во вторник и четверг.

Отправиться на Корфу из Киева можно будет сначала каждую субботу, но уже с конца июня частота вылетов увеличится до трех: будут добавлены вылеты по понедельникам и средам.

Рейсы из Киева в столицу Крита Ираклион стартуют 12 июня. Сначала самолеты будут летать по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Однако буквально через несколько недель вылеты станут ежедневными.

Кроме того, с 19 июня также стартуют рейсы на Крит из Одессы.