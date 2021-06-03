Польша готова принять переговоры Украины с боевиками ОРДЛО

Польша готова принять у себя переговоры о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, если переговорную площадку перенесут из Беларуси, о чем ранее говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает Сегодня.

Об этом в интервью Главком заявил польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

"Если будет желание провести переговоры в Варшаве, или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров", – сказал Цихоцкий.

Чрезвычайный и полномочный посол допускает, что для этого ЕС даже может разово отменить санкции, запрещающие въезжать главарям боевиков ОРДЛО.

При этом сам дипломат утверждает, что не слышал о реальных планах перенести переговорную площадку из Минска в Варшаву.