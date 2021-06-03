Руководство Палаты местных властей избрали под присмотром Зеленского

Руководителем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте был избран мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Деловая столица.

Заседание Конгресса проходило в Хмельницком при участии президента Владимира Зеленского со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил, что Конгресс является важной площадкой для взаимодействия центральных органов власти и местных общин, который должен помочь в решении насущных проблем регионов.

Президент отметил, что в Украине завершился первый этап реформы базового уровня местного самоуправления.

"Впереди — масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях. Впереди непростой процесс изменений в Конституцию Украины относительно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство о местном самоуправлении, а также в Бюджетный кодекс Украины" , — сказал Зеленский.

Президент также намерен инициировать совместно с Кабинетом министров и Верховной Радой законопроекты по оптимизации доходной части местных бюджетов, в том числе по совершенствованию платы за землю, налога на недвижимое имущество, на доходы физических лиц, единого и транспортного налогов.

"Речь не об увеличении этих налогов, а об увеличении той части, которая остается на местах" , — отметил Зеленский.

Кроме того, на заседании Конгресса местных и региональных властей был рассмотрен ряд организационных вопросов. Так, участники заседания избрали председателем Палаты местных властей Конгресса мэра Львова Андрея Садового. Его заместителями были избраны мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.

Андрей Садовый предложил ввести ротационный принцип и испытательный срок, который был определен для него на шесть месяцев.

Также участники заседания включили в состав президиума Конгресса исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, утвердили состав счетной комиссии и секретариата заседания Палаты и одобрили Регламент работы Палаты.