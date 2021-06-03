Пограничники не пустили в Украину известного российского политтехнолога

В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.

Как сообщил агентству источник в Госпогранслужбе, речь идет о российском политтехнологе Игоре Шувалове.