Вкусный пирог с клубникой: как приготовить ягодную вкуснятину

Он получается невероятно вкусным независимо от того, какое именно тесто использовалось для его приготовления. А сочная клубничная начинка, в свою очередь, прекрасно сочетается со сметаной, йогуртом, творогом, различными кремами и со многими другими ягодами или фруктами, сообщает УНИАН.

Клубничный пирог

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 250 г

Масло сливочное - 50 г

Масло растительное - 50 г

Молоко - 150 мл

Сахар - 170 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Разрыхлитель теста - 0,5 пакетика

Яйцо - 2 шт.

Клубника - 500 г

Кокосовая стружка - 4 ст. л.

Сахарная пудра - 3 ст. л.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром добела. 300 граммов клубники порезать на половинки и засыпать 2 столовыми ложками кокоса. Во взбитые яйца добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и влить молоко. Размешать. Добавить муку и разрыхлитель. Все хорошо размешать и вылить в форму диаметром 26 сантиметров, смазанную маслом. Сверху выложить половинки клубники и посыпать кокосом. Отправить в духовку на 45 минут и выпекать при температуре 180°С. Остывший пирог сверху украсить оставшейся клубникой, порезанной пополам. Полить ее сахарной пудрой, смешанной с ложкой воды, или посыпать сахарной пудрой.

Клубничный пирог со сливочным сыром

Для теста

Мука пшеничная - 280 г

Сахар - 3/4 ст.

Масло сливочное - 110 г

Сода - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.

Соль - 1/4 ч. л.

Сметана (20-25% жирности) - 150 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Ванилин - щепотка

Для сырной прослойки

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар-1/4 ст.

Сыр сливочный - 230 г

Для клубничной прослойки

Сахар - 3 ст. л.

Клубника свежая - 1,5 ст.

Вода - 3 ч. л.

Крахмал кукурузный - 2 ч. л.

Для смазывания формы

Масло растительное - 1 ч. л.

Способ приготовления: