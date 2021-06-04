Вкусный пирог с клубникой: как приготовить ягодную вкуснятину
Он получается невероятно вкусным независимо от того, какое именно тесто использовалось для его приготовления. А сочная клубничная начинка, в свою очередь, прекрасно сочетается со сметаной, йогуртом, творогом, различными кремами и со многими другими ягодами или фруктами, сообщает УНИАН.
Клубничный пирог
Ингредиенты:
- Мука пшеничная - 250 г
- Масло сливочное - 50 г
- Масло растительное - 50 г
- Молоко - 150 мл
- Сахар - 170 г
- Ванильный сахар - 1 пакетик
- Разрыхлитель теста - 0,5 пакетика
- Яйцо - 2 шт.
- Клубника - 500 г
- Кокосовая стружка - 4 ст. л.
- Сахарная пудра - 3 ст. л.
- Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром добела. 300 граммов клубники порезать на половинки и засыпать 2 столовыми ложками кокоса.
- Во взбитые яйца добавить растопленное сливочное масло, растительное масло и влить молоко. Размешать.
- Добавить муку и разрыхлитель. Все хорошо размешать и вылить в форму диаметром 26 сантиметров, смазанную маслом.
- Сверху выложить половинки клубники и посыпать кокосом. Отправить в духовку на 45 минут и выпекать при температуре 180°С.
- Остывший пирог сверху украсить оставшейся клубникой, порезанной пополам. Полить ее сахарной пудрой, смешанной с ложкой воды, или посыпать сахарной пудрой.
Клубничный пирог со сливочным сыром
Для теста
- Мука пшеничная - 280 г
- Сахар - 3/4 ст.
- Масло сливочное - 110 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель теста - 0,5 ч. л.
- Соль - 1/4 ч. л.
- Сметана (20-25% жирности) - 150 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Ванилин - щепотка
Для сырной прослойки
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар-1/4 ст.
- Сыр сливочный - 230 г
Для клубничной прослойки
- Сахар - 3 ст. л.
- Клубника свежая - 1,5 ст.
- Вода - 3 ч. л.
- Крахмал кукурузный - 2 ч. л.
Для смазывания формы
- Масло растительное - 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Клубнику вымыть, порезать на кусочки (если крупная). Добавить к ней сахар и поставить на огонь.
- Отдельно в миске смешать крахмал и воду.
- Когда клубника пустит сок (после закипания варить на небольшом огне около 5 минут), добавить крахмал и варить на медленном огне.
- Аккуратно помешивая, довести массу до загустения (варить примерно 2 минуты). Клубничную смесь снять с огня, дать ей остыть.
- Приготовление сырной прослойки. Сливочный сыр на небольшой скорости взбить миксером до однородной массы. Добавить яйцо, снова взбить немного. Затем всыпать сахар. Снова немного взбить до получения однородной массы.
- Приготовление теста. Смешать просеянную муку и сахар. Затем добавить холодное сливочное масло, порезанное на кусочки.
- С помощью вилки тщательно перетереть массу до состояния крошки. Отобрать 3/4 стакана этой крошки. К оставшейся крошке добавить соду, разрыхлитель, соль и ванилин, тщательно перемешать.
- В отдельной миске к сметане добавить яйцо, немного взбить массу.
- Соединить мучную смесь со сметанной. Перемешать с помощью ложки.
- Смазать маслом разъемную круглую форму, выложить тесто, сформировав бортики. На тесто выложить сырную прослойку. Сверху аккуратно ложкой выложить остывшую клубничную массу. Посыпать пирог отложенной крошкой.
- Отправить пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку примерно на 50-55 минут. Готовый пирог достать из формы и охлаждать на решетке.