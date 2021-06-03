Белый дом опубликовал подробности европейского турне Байдена

Президент США Джо Байден в рамках европейского турне, которое стартует 10 июня, намерен посетить три страны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что 10 июня Байден проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. 13 июня он встретится с Ее Величеством королевой Елизаветой в Виндзорском замке.

Из Соединенного королевства Байден отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня. На полях саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

15 июня Байден примет участие в саммите Европейский союз — США, а также проведет встречи с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Затем американский президент отправится в Женеву (Швейцария), где 16 июня проведет двусторонний саммит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Швейцарии он также встретится с президентом Гаем Пармелином и министром иностранных дел Игнацио Кассисом.

Напомним, Джо Байден перед встречей с Владимиром Путиным проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.