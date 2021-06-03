В Украину прибыла вакцина AstraZeneca для завершения вакцинации

В Украину в четверг, 3 июня, прибыла партия вакцины от коронавируса AstraZeneca объемом 705 600 доз, сообщает Деловая столица.

Поставка осуществляется в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX.

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

В частности, вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.

Это уже четвертая поставка вакцин от коронавируса в рамках COVAX.