В Украину прибыла вакцина AstraZeneca для завершения вакцинации
В Украину в четверг, 3 июня, прибыла партия вакцины от коронавируса AstraZeneca объемом 705 600 доз, сообщает Деловая столица.
Поставка осуществляется в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX.
Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.
В частности, вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+.
Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.
Это уже четвертая поставка вакцин от коронавируса в рамках COVAX.