США будут бороться с коррупцией во всем мире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире. В частности, документ провозглашает борьбу с коррупцией одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности США, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня я издаю меморандум по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США" , - заявил американский президент.

В частности, Байден поручил департаментам и агентствам дать рекомендации, которые значительно укрепят способность правительства США бороться с коррупцией.