Трендовые варианты мини-юбки летом 2021: с чем носить

Трендовые варианты мини-юбки летом 2021: с чем носить

Хорошая новость для любительниц мини-юбок: в летнем сезоне они снова на пике популярности, сообщает РБК-Украина.

Правда, с тем, как и с чем носить такую юбку, еще нужно разобраться. Обязательное условие - "противоположные по смыслу" вещи. Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Аня Рыбкина.

Как носить мини-юбку летом 2021: главные условия

В этом году подиум переполнен всевозможными вариантами мини. Это не значит, что всем нужно срочно бежать за мини-юбками, худеть, сидеть на диетах и мучить себя. Это значит, что если вы любите мини, то вам повезло.

Рубашка мужского кроя и поло: с чем носить мини-юбку летом 2021
фото: instagram.com/stylebox_page

Рубашка мужского кроя и поло: с чем носить мини-юбку летом 2021
фото: instagram.com/stylebox_page

Единственный момент, на который стоит обратить внимание, это стилизация мини. Так как сама по себе юбка-мини - вещь достаточно откровенная, то к ней можно добавить что-то противоположное по смыслу:

  • объемный свитер / джемпер,
  • поло,
  • объемный пиджак,
  • худи / свитшот,
  • олимпийка,
  • рубашка мужского кроя и т. д.
Рубашка мужского кроя и поло: с чем носить мини-юбку летом 2021
фото: instagram.com/stylebox_page
Рубашка мужского кроя и поло: с чем носить мини-юбку летом 2021
фото: instagram.com/stylebox_page

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