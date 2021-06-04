Трендовые варианты мини-юбки летом 2021: с чем носить

Хорошая новость для любительниц мини-юбок: в летнем сезоне они снова на пике популярности, сообщает РБК-Украина.

Правда, с тем, как и с чем носить такую юбку, еще нужно разобраться. Обязательное условие - "противоположные по смыслу" вещи. Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Аня Рыбкина.

Как носить мини-юбку летом 2021: главные условия

В этом году подиум переполнен всевозможными вариантами мини. Это не значит, что всем нужно срочно бежать за мини-юбками, худеть, сидеть на диетах и мучить себя. Это значит, что если вы любите мини, то вам повезло.

фото: instagram.com/stylebox_page

фото: instagram.com/stylebox_page

Единственный момент, на который стоит обратить внимание, это стилизация мини. Так как сама по себе юбка-мини - вещь достаточно откровенная, то к ней можно добавить что-то противоположное по смыслу:

объемный свитер / джемпер,

поло,

объемный пиджак,

худи / свитшот,

олимпийка,

рубашка мужского кроя и т. д.

фото: instagram.com/stylebox_page