Неймар против Роналду: кто имеет лучшие машины

Футбольные маэстро Неймар и Криштиану Роналду имеют огромную любовь к автомобилям. Об этом свидетельствуют некоторые удивительные машины, которые есть в их гаражах, сообщает Обозреватель.

Эти оба футболиста являются одними из лучших в мире, что сделало их и одними из самых богатых спортсменов. Сейчас, имея много денег, они могут легко утолить свой аппетит к автомобилям. Их коллекции говорят сами за себя, и сайт собрал список из нескольких из них.

Lamborghini Veneno разгоняется до "сотни" за 2,9 секунды. Источник: Motor1

Неймар имеет автопарк из 13 автомобилей, среди которых по несколько Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Audi. Однако Lamborghini Veneno является одной из лучших и самых любимых его моделей, за которую он отдал около 420 000 долларов.

Этот гиперкар работает на 6,5-литровом двигателе V12 мощностью 750 л.с. с максимальной скоростью 354 км/ч. Он имеет 7-ступенчатую полноприводную трансмиссию, которая позволяет машине достигать 100 км/ч всего за 2,9 секунды. МКП имеет независимые переключающие тяги, облегчающие напряжение при переключении передач и предотвращают остановку автомобиля.

Шасси полностью аэродинамическое и создает минимальное сопротивление воздуха и тепла даже на максимальной скорости. Задняя часть Veneno имеет регулируемый вручную спойлер с тремя настройками высоты. Автомобиль является двухместным, как и большинство спорткаров на рынке. Электрические зеркала с боковым обзором автомобиля нагреваются, что предотвращает чрезмерное запотевание.

Максимальная скорость Lykan Hypersport – 394 км/ч. Источник: Википедия

Также у Неймара есть спорткар Lykan Hypersport от компании W Motors. Это двухместное купе, которое имеет 3,7-литровый твин-турбодвигатель, который выдает 780 л.с. при 7100 об/мин. Автомобиль также имеет 6-ступенчатую последовательную систему трансмиссии. Благодаря этому всему автомобиль достигает максимальной скорости 394 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Этот спортивный автомобиль является идеальным сочетанием мощности и стабильности. Для усиления контроля езды Hypersport оснащен вентилируемыми керамически-композитными дисковыми тормозами и 15-дюймовыми 6-поршневыми алюминиевыми суппортами. Lykan Hypersport стоит около 315 400 долларов.

Двигатель Lamborghini Aventador выдает 740 л.с. Источник: Motor1

Роналду же обладает Lamborghini Aventador LP 700-4. Он имеет полный привод и 6,5-литровый двигатель V12, который работает на атмосферном топливе и производит 740 л.с. при 8000 об/мин.

Его максимальная скорость более 350 км/ч, а "сотню" он набирает за 2,9 секунды. За автомобиль Криштиану отдал 318 000 долларов, что вполне оправдано его высокой мощностью и крепким дизайном.

Bugatti Chiron имеет 1500 л.с. и разгоняется до 490 км/ч. Источник: Википедия

Также у Роналду есть Bugatti Chiron, которым он время от времени щеголяет в своих социальных сетях. На момент своего выхода этот автомобиль был самым быстрым и самым мощным в мире. Он имеет 8-литровый двигатель W16, который генерирует невероятные 1500 л.с. при 6000 об/мин. Машина имеет максимальную скорость 490 км/ч.

Bugatti создал этот автомобиль так, чтобы он получил самые высокие показатели. Кузов имеет коэффициент сопротивления 0,38 при обычной езде, и он становится на уровне 0,35 на максимальной скорости. Это уменьшает коэффициент нагрева, и позволяет обеспечить максимальную мощность, которую может получить двигатель. Этот автомобиль Роналду получил в подарок, но в целом он стоит около 3 миллионов долларов.