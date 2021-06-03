Каким будет лето в Украине: прогноз погоды на три месяца

В Украине нынешнее лето будет довольно прохладным, жаркой пого﻿﻿ды ожидать не стоит, сообщает Обозреватель.

Экстремальных температур до +40 градусов не ожидается. Максимум можно рассчитывать на +32 в отдельные дни. Фактически лето начнется примерно с 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока. Аналогичная ситуация может возникнуть и в следующем, 2022 году.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Она озвучила уникальный долгосрочный прогноз﻿, основанный на модели, которая была разработана в этом отделе Института.

Далее приводим прямую речь ученой.

Этим летом 40-градусной жары не будет

Вчера я услышала прогноз Кульбиды (начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. – Ред.). Он сказал, что этим летом может быть до +40 градусов. Этим он меня просто озадачил и ошарашил. Я посчитала – и у меня по моей модели ничего такого не получается.

Погодные условия этого года неординарные. Предыдущие годы не были такими прохладными, как этот – судя по тому, как развивались события до сегодняшнего дня. Те годы были намного теплее, горячее. Нынешняя весна была активной, но холодной и затяжной. Она отличалась неустойчивостью – 5 дней холодных, 5 дней теплых.

Наша модель прогнозирования, по сути, единственная оригинальная модель в мире, которая дает такой детализированный прогноз. Она совершенно другого класса и другого подхода, чем численные модели. Она аналоговая.

Согласно этой модели:

июнь в этом году будет прохладным и дождливым;

июль теплым, но сухим и с двумя периодами понижения температуры;

август будет неустойчивым, а конец лета – холодным и с осадками.

Прогноз, который я озвучиваю, актуален для центральных регионов Украины. Но все процессы, которые связаны с осадками, с резкими похолоданиями – крупномасштабные. Я спокойно могу ими накрывать всю территорию Украины. Это очень долгосрочный прогноз, поэтому он может отличаться на 1-2 дня. Температурные показатели плюс-минус 1-2 градуса.

Лето начнется 10 июня. Комфортная погода установится только к 20-м числам месяца

Июнь будет дождливым. Обычно в июне-июле выпадает самая большая сумма осадков. В том, что июнь будет с осадками, нет никаких сомнений. В отдельные дни осадки будут очень сильными. В первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется, а к третьей декаде месяца она станет очень комфортной для отдыха.

До 10 июня фактически лета не будет. По моим расчетам, лето начнется после 10 июня. Похолодание, которое мы видим сейчас, не последнее. Позже температура, конечно, повысится, но к 10 июня снова понизится. Возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки.

Во второй декаде месяца будут неоднократные сильные ливневые дожди. С 15 июня температура начнет повышаться, но, как сказал Кульбида, – до +40 градусов – не дойдет. Это нонсенс. В третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до +28… +30 градусов.

Июль не будет богатым на дожди

Здесь может быть сложная ситуация. Неоднократное кратковременное понижение температуры может быть в начале месяца, но осадков будет очень мало. Месяц будет сухим.

После первой пятидневки температура будет доходить до +28… +30 градусов. Потом ближе к 20 июля будет незначительное кратковременное похолодание, сопровождающееся осадками. Причем осадки могут быть существенными. Однозначно возможны сильные грозы, усиление ветра. Эти процессы могут быть очень активными.

До конца месяца возможны незначительные осадки и температура около +25… +28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до +30 градусов.

Летняя погода закончится 20 августа

Август будет неустойчивым. Он будет отличаться от июля и напомнит нам об осадках, которые были в июне. В отдельные дни могут пройти сильные дожди.

В первой декаде температура может достигать +30 градусов. На протяжении месяца несколько дней может доходить до +31… +32 градусов. Погода﻿ снова будет неустойчивой – 5 дней одна температура, следующие 5 дней – другая. Достаточно прохладная пятидневка с температурой от +20 до +25, потом опять потепление на пять дней. К концу месяца, после 20 августа, будет резкое понижение температуры и значительные осадки.

Циклоны начали циркулировать по-новому

Почему с погодой происходит то, что происходит? Дело в том, что с начала нашего века стала развиваться новая атмосферная циркуляция. Сейчас она только раскачивается, чтобы занять правильное положение. По-видимому, следующий год будет ближе к тому, что мы имеем сейчас.

Атмосферную циркуляцию определяют циклоны и антициклоны. Эти циклоны сейчас определяют свои характеристики на ближайшие годы. Когда она установится? Лет через 15-20. Спустя это время годы будут похожи один на другой, но неустойчивость будет сохраняться.