Зеленский уже получил вторую дозу прививки от коронавируса

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил "Стране", что Владимир Зеленский уже получил обе дозы вакцины от коронавируса, сообщает Страна.ua.

"Да, безусловно, президент получил вторую дозу вакцины. Как и положено по графику/протоколу. В амбулатории, которая находится на территории Офиса президента" , - сказал Подоляк.

Он добавил, что президент вакцинировался ровно через то количество дней, которое было необходимо. Однако точную дату не назвал и пояснил, почему об этом официально не сообщали.

"Разумеется, что повторно говорить об этом публично не имело смысла" , - пояснил Подоляк.

Поначалу интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield составлял 28 дней, однако в марте Министерство здравоохранения увеличило его до 90 дней. То есть Зеленский по графику должен был привиться до 2 июня.