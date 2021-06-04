"Черная плесень" уже в Египте: насколько опасна и попадет ли в Украину
"Черная плесень", которая считалась локальной постковидной болезнью в Индии, начала распространение по миру, сообщает Страна.ua.
Первые случаи мукормикоза зафиксированы в Египте и Ираке. Пациентам проводят операции по удалению глаз. Есть летальные исходы.
Египет далеко от Украины, но не слишком: туда сотнями тысяч летают отдыхать украинские туристы. Поэтому появление мукормикоза в этой стране – тревожный сигнал и для нас.
Итак, что известно о распространении "черной плесени"?
Что известно о мукормикозе и как с ним борются в Индии
Мукормикоз – редкая инфекция, которая в связке с коронавирусом впервые была упомянута в СМИ 9 мая 2021 года. До недавних пор все случаи были зафиксированы в Индии, где бушует агрессивный индийский штамм коронавируса.
Мукормикоз, который еще называют "черной плесенью", сначала проявляется в виде кашля и одышки, высокой температуры и лихорадки.
На начальном этапе человека можно спасти и уберечь от тяжелых последствий. Назначается курс лечения дексаметазоном (дешевым препаратом, доступным в Украине, но с тяжелыми побочными эффектами) или специальной сывороткой (находится в дефиците и стоит дорого; курс лечения одного человека – 2688 долларов).
Если не определить болезнь сразу, в течение нескольких дней инфекция поражает слизистую или челюсть. Это условный второй этап. Чтобы спасти человека, уже нужно проводить операцию – по удалению глаз или костей челюсти. В противном случае, грибок поражает мозг – человек умирает.
Опасная болезнь называется ассоциированной с индийским штаммом коронавируса. Для простоты – последствием. В Индии мукормикоз часто фиксируется у тех, кто уже победил ковид.
Индийские власти сообщали, что грибок не передается воздушно-капельным или другим путем. Но новые заграничные случаи, о которых мы расскажем далее, ставят под сомнение эту гипотезу.
По последним данным, в Индии зафиксировано почти 12 тысяч случаев "черной плесени" у людей. Прирост за два дня составил около 3 тысяч человек. Половине инфицированных провели операции по удалению глаз или челюстей. Число умерших не обновляется – точно известно о 219 пациентах (по состоянию на 24 мая).
Параллельно в Индии стала развиваться так называемая "желтая плесень". Случаи единичные в штате Уттар-Прадеш. Лечить пытаются инъекциями амфотерицина В – противогрибковым препаратом широкого спектра. Тоже развивается после ковида в совокупности с антисанитарией. Вызывает гнойное поражение различных органов и тканей вплоть до некроза и летального исхода.
"Очень важно содержать ваш дом в чистоте и очистить прилегающую территорию, насколько это возможно. Удалите старые продукты и фекалии как можно скорее, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Влажность в доме также важна. Правильный уровень влажности составляет от 30% до 40%", – утверждают индийские специалисты.
"Желтая плесень" пока не вышла за пределы Индии. Не было таких сведений и о "черной плесени". Но на днях ситуация изменилась – тяжелые случаи и смерти зафиксировали в Египте и Ираке.
Черная плесень в Египте и Ираке
С начала июня черный грибок перестал быть локальной индийской инфекцией.
Минимум семь случаев мукормикоза подтверждены в Египте. Троим удалили пораженные органы: глаза или челюсти – не уточняется.
В Ираке зафиксировано четыре случая. Двое пациентов скончались.
Индийские врачи не сообщали, откуда в организме ковид-больных появлялся мукормикоз. Их египетские коллеги обнародовали такие данные.
Указывается, что большинство заболевших египтян подхватили черный грибок через аппараты ИВЛ, с помощью которых дышал человек.
Такой механизм передачи – через предметы обстановки – называется опосредованным контактным. Он чуть менее распространен, нежели аэрозольный (воздушно-капельный), но все равно является крайне частым и опасным.
Выходит, что больные коронавирусом египтяне были подключены к аппаратам ИВЛ, внутри которых находились споры черного грибка. Сам ковид они победили, но в ослабленный организм попал и распространился мукормикоз.
Опасен ли мукормикоз для украинцев
Если отталкиваться от египетского опыта, угроза заражения украинцев мукормикозом есть. Ее мы условно разделим минимум на два типа.
- Украинец может заболеть коронавирусом во время отдыха в Египте, оказаться в местной больнице, а дальше – русская рулетка – будет ли там "черный грибок" или нет.
- Индийский штамм коронавируса проникнет в Украину (учитывая, что идентифицирование происходит только в лаборатории, он уже может быть в стране). Санитарные условия в некоторых больницах, где лечатся ковид-больные, оставляют желать лучшего. Не исключено, что на аппаратах ИВЛ в Украине может встречаться и "черная плесень".
Не на руку здесь то, что черная плесень очень любит жару и влагу, которые подступают к Украине. Летом 2021 года в стране ожидаются до +40 и осадки.
Защищают ли от индийского штамма вакцина "Коронавак", которую вводят украинцам, – нет данных. "Пфайзер" – да, но эффективность 88%. "Астразенека" – тоже да, всего на 60%.