В Раде поддержали закон о штрафах для автомобилистов

Народные депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня, 280 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект № 3742. Он позволяет Укртрансбезопасности в судебном порядке штрафовать за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на сайте﻿ парламента, теперь Укртрансбезопасности можно будет получать данные из государственных электронных информресурсов.

Кроме того, указанным документом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством норм ГВК.

Так, в Украине за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью фото- и видеосъемки (в том числе в автоматическом режиме) вводится административная ответственность.

Кроме того, за выполнение перевозок пассажиров или грузов без документов придется заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен. Если такие перевозки международные – 34 тыс. гривен.

За нарушение норм габаритно-весового контроля размер штрафа варьируется от 8,5 тыс. до 51 тыс. гривен, а именно:

превышение на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн);

превышение на 10-20% – 1000 НМДГ ( 17 тыс. грн );

); на 20-30% – 2000 НМДГ ( 34 тыс. грн );

); более чем на 30% – 3000 НМДГ (51 тыс. грн).

Порядок проведения рейдовых проверок и ГВК будет определять Кабинет министров Украины.

В пояснительной записке к закону сказано, что он будет способствовать:

сохранению жизни и здоровья людей;

улучшению состояния безопасности дорожного движения;

уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий;

сохранению от окончательного разрушения автомобильных дорог общего пользования;

уменьшению затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия и сохранения улиц и дорог городов и других населенных пунктов, экономии средств местных бюджетов и т.д.

Поименное голосование парламентариев за законопроект:

Добавим, в первом чтении в Раде приняли законопроект № 3742 в феврале. Тогда его поддержали 308 народных депутатов.