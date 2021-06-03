Украина эвакуировала из "карантинного" Непала всех желающих

Все граждане Украины, которые застряли в Непале из-за прекращения авиасообщения, вернулись в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 — спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина" , — сказал спикер МИД.

По его словам, все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала.

"Сейчас в Непале находятся немногим более 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах. Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживают с ними связь и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие" , — сообщил Николенко.

По словам дипломата, с 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Пока можно вылететь в Гуанчжоу (Китай), Доху (Катар) и Стамбул (Турция).