Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов вскоре станет игроком футбольной команды "Легион-Динамо". Сейчас клуб выступает в третьем по силе дивизионе России (ПФЛ, сообщает Обозреватель.

Президент махачкалинского коллектива Шамиль Лахиялов подтвердил эту информацию на своей странице в Instagram, написав, что на следующем собрании учредителей команды будет рассмотрен вопрос с подписанием контракта с бывшим чемпионом UFC. По его словам, для того, чтобы соглашение вступило в силу, Хабибу нужно только поставить подпись и вписать желаемую сумму в поле с зарплатой.

"В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в Instagram в ближайшее время в срочном порядке соберемся на собрание учредителей ФК "Легион-Динамо". На повестке дня: 1. Задача и цель на сезон 2021/22 – выход в первый дивизион (для мотивации). 2. Подписание контракта с Нурмагомедовым Хабибом Абдулманаповичем. Осталось только вписать сумму и поставить подпись" , – объявил Лахиялов.

"Легион-Динамо" подпишет контракт с Хабибом. Источник: Instagram Шамиля Лахиялова

Отметим, что ранее российский боец MMA опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он играет в футбол. В подписи к ролику Хабиб указал, что ему нужна мотивация и упомянул официальный аккаунт "Легион-Динамо".

Хабиб играет в футбол. Источник: Instagram Хабиба Нурмагомедова

Махачкалинский клуб был основан в 2015 году. Сейчас команда выступает в первой группе ПФЛ и занимает четвертое место с 61 очком после 30 туров.