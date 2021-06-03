В детсаду Черновицкой области отравились дети и воспитатели

В течение последних нескольких дней в учреждения первичной медико-санитарной помощи Черновицкой области обратились 13 детей и 2 взрослых, имеющих симптомы пищевого отравления, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава, все заболевшие дети посещают одно учреждение дошкольного образования в с. Испас Вижницкого района Черновицкой области, а взрослые - воспитатели этого учреждения.

"Все заболевшие жаловались на повышение температуры тела в пределах 37-38 С, тошноту, рвоту и понос. Сейчас они получают амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, Черновицкий областной лабораторный центр совместно с Госпродпотребслужбой безотлагательно начали эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

"В ходе эпидемиологического расследования проведен опрос работников столовой и родителей больных детей, обследование столовой, отобраны пищевые продукты на бактериологическое исследование, питьевая вода на бактериологическое, физико-химическое исследование, смывы с объектов окружающей среды. Проведено бактериологическое обследование работников столовой на носительство патогенной микрофлоры кишечной группы. Проведена заключительная дезинфекция", - сообщают в центре.

Там добавляют, что по данным опроса воспитателей и родителей признаки острых кишечных инфекций выявили у 29 детей, в том числе и тех, родители которых за медицинской помощью не обращались.