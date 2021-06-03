Нужно выжечь это из Украины — Кравчук о решении проблемы с Донбассом

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом — об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Сегодня Вечером, сообщает Украина24.

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины" , — сказал он.

Кравчук рассказал, кого он считает предателями.