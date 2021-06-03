ГПСУ третьи сутки ищет пропавшего в Одессе офицера

В Одессе третьи сутки ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова. Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда морской охраны неизвестно, сообщает РБК-Украина.

Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной.

"Ситуация крайне нестандартная. Никакие версии в интересах следствия не разглашаются" , - отметили в региональном управлении.

Напомним, 1 июня стало известно, что в Одессе пропал офицер ГПСУ Алексей Чертков. Пограничник вышел утром из дома, но на работу не явился. После этого его объявили в розыск.

К поискам Черткова привлекли подразделения ГПСУ, Службы безопасности Украины, а также полицию. Вчера правоохранители возбудили по факту исчезновения офицера уголовное дело.