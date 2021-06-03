Египет вакцинировал весь туристический персонал на курортах

Власти Египта завершили вакцинацию туристического персонала от коронавируса на курортах Красного моря и Южного Синая, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"Вакцинация наших сотрудников — это всего лишь одна из мер, которые мы предпринимаем для обеспечения того, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта" , — сказал аль-Анани.

Так, полностью вакцинирован персонал, работающий в заведениях, включая отели, курорты, кафе, рестораны, базары и туристический транспорт в провинциях Красное море и Южный Синай.

"Акция вакцинации будет продолжена в провинциях Красное море и Южный Синай с целью завершить вакцинацию всего населения этих двух провинций к концу июня 2021 года" , — заявил министр.

По словам аль-Анани, также начата вакцинация туристического персонала на других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан.