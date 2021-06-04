Российского гонщика Формулы-1 могут забрать в армию

Российского гонщика Формулы-1 могут забрать в армию

Россия может потерять своего единственного представителя в Формуле-1 Никиту Мазепина, который выступает за команду Haas. Гонщика могут забрать в армию, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил его отец Дмитрий в интервью изданию ТАСС. По словам владельца компании "Уралхим", во время учебы в университете Никита пропускал занятия на военной кафедре из-за занятости в гонках.

"У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка". И кому этот вопрос задавать, и речь не про Никиту Мазепина, а про всех, вопрос учебы и спорта актуален", – возмутился отец гонщика.

Отметим, что в 2020 году Мазепин-младший выступал на соревнованиях в классе Формулы-2 в составе команды Hitech GP. По итогам сезона он занял пятое место.

Никита Мазепин выступает за Haas
Никита Мазепин выступает за Haas
Мазепин не лучшим образом начал сезон
Мазепин не лучшим образом начал сезон

Россиянин крайне неудачно начал сезон в самой престижной гоночной серии. Он является одним из пяти пилотов, которые не набрали ни одного очка в общем зачете после пяти Гран-при. Более того, Никита трижды занимал последнее место, один раз не доехал до финиша, и только в одном случае закончил гонку предпоследним.

Результаты Никиты Мазепина
Результаты Никиты Мазепина. Источник: Формула-1

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