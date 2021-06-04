Российского гонщика Формулы-1 могут забрать в армию

Россия может потерять своего единственного представителя в Формуле-1 Никиту Мазепина, который выступает за команду Haas. Гонщика могут забрать в армию, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил его отец Дмитрий в интервью изданию ТАСС. По словам владельца компании "Уралхим", во время учебы в университете Никита пропускал занятия на военной кафедре из-за занятости в гонках.

"У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка". И кому этот вопрос задавать, и речь не про Никиту Мазепина, а про всех, вопрос учебы и спорта актуален" , – возмутился отец гонщика.

Отметим, что в 2020 году Мазепин-младший выступал на соревнованиях в классе Формулы-2 в составе команды Hitech GP. По итогам сезона он занял пятое место.

Никита Мазепин выступает за Haas

Мазепин не лучшим образом начал сезон

Россиянин крайне неудачно начал сезон в самой престижной гоночной серии. Он является одним из пяти пилотов, которые не набрали ни одного очка в общем зачете после пяти Гран-при. Более того, Никита трижды занимал последнее место, один раз не доехал до финиша, и только в одном случае закончил гонку предпоследним.