В Киеве исчезнет переулок Терешковой и появится сквер Слепака
Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала несколько предложений общественности о присвоении новых названий скверам, площадям, улицам и переулкам, сообщает Вечерний Киев.
В частности, в столице появится улица Осипа Мандельштама, бульвар Павла Вирского и сквер имени Героя Украины, известного оперного певца Василия Слепака, погибшего в 2016 году от пули вражеского снайпера на Донбассе. В то же время с карты Киева исчезнет переулок Валентины Терешковой и еще несколько названий, связанных с именами большевиков, деятелей Российской империи и СССР.
Единственный вопрос, окончательное решение по которому отложила Комиссия, касается переименования сквера имени Чкалова в сквер имени Евгения Чикаленко - мецената и одного из инициаторов создания Украинской Центральной Рады.
«В Комиссию обратился инициатор с предложением переименовать этот сквер в честь выдающегося актера Богдана Ступки, имя Евгения Чикаленко увековечить в названии одного из скверов возле Киево-Могилянской академии», - пояснил Тимофей Мартыненко-Кушлянский.
Он надеется, что Киевсовет поддержит все принятые Комиссией предложения, поскольку считает их обоснованными, логичными, понятными и, по его мнению, неконфликтными.
Итак, Комиссия поддержала переименование:
- улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;
- переулк Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;
- улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;
- улицу Крайнего в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
- улицу Совхоз «Совки» в Соломенском районе на улицу Пронивську;
- переулк Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;
- улицу Саратовскую в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;
- улицу Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;
- 2-го переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе в переулок Христины Алчевской.
Члены Комиссии также присвоили новые названия одной улицы и двум площадям:
- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе название «улица Николая Костомарова»;
- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия «Кловская площадь»;
- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия «площадь Отрадная».