В Киеве исчезнет переулок Терешковой и появится сквер Слепака

Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала несколько предложений общественности о присвоении новых названий скверам, площадям, улицам и переулкам, сообщает Вечерний Киев.

В частности, в столице появится улица Осипа Мандельштама, бульвар Павла Вирского и сквер имени Героя Украины, известного оперного певца Василия Слепака, погибшего в 2016 году от пули вражеского снайпера на Донбассе. В то же время с карты Киева исчезнет переулок Валентины Терешковой и еще несколько названий, связанных с именами большевиков, деятелей Российской империи и СССР.

Единственный вопрос, окончательное решение по которому отложила Комиссия, касается переименования сквера имени Чкалова в сквер имени Евгения Чикаленко - мецената и одного из инициаторов создания Украинской Центральной Рады.

«В Комиссию обратился инициатор с предложением переименовать этот сквер в честь выдающегося актера Богдана Ступки, имя Евгения Чикаленко увековечить в названии одного из скверов возле Киево-Могилянской академии», - пояснил Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Он надеется, что Киевсовет поддержит все принятые Комиссией предложения, поскольку считает их обоснованными, логичными, понятными и, по его мнению, неконфликтными.

Итак, Комиссия поддержала переименование:

улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;

переулк Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сенькивский;

улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

улицу Крайнего в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

улицу Совхоз «Совки» в Соломенском районе на улицу Пронивську;

переулк Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;

улицу Саратовскую в ​​Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

улицу Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдеевского;

2-го переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе в переулок Христины Алчевской.

Члены Комиссии также присвоили новые названия одной улицы и двум площадям: