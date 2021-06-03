Беларусь выслала американских дипломатов

Белорусские власти приняли решение о высылке американских дипломатов и технических сотрудников Посольства США в Минске, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее уведомление было направлено в Госдепартамент, сообщил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.

"Сегодня Белорусь информировала США, что она вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске" , — сказал он.

По его словам, эти меры вступают в силу с 13 июня. Прайс также напомнил, что США 28 мая объявили о восстановлении с 3 июня санкций против девяти предприятий Беларуси.

Представитель Госдепа выразил разочарование решением белорусских властей, а также состоянием отношений Вашингтона и Минска.

Об ответных мерах на высылку американских дипломатов Прайс ничего не сказал. Он отметил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, находящаяся за пределами страны, продолжит поддерживать демократические стремления белорусского народа и взаимодействовать с продемократическим движением, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.