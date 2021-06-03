НАБУ открыло дело из-за испанской виллы Артура Герасимова

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту недекларирования виллы в Испании нардепа, сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артуром Герасимовым, сообщает Вести.

"Детективы осуществляют досудебное расследование, соответствующие сведения были внесены в реестр генеральным прокурором еще в начале мая, и сейчас следствие продолжается", - заявила спикер НАБУ Светлана Олифер.

О том, что нардеп Герасимов не задекларировал испанскую виллу, которой владеет вместе с женой (это, к слову, двухэтажный дом в провинции Аликанте), еще в апреле рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". Сейчас в НАБУ говорят, что в случае доказательства вины нардепа может ожидать штраф в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы, продолжительностью от 150 до 240 часов; или ограничения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.