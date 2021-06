Байден внес в "черный список" 59 китайских компаний

Американский президент Джо Байден в четверг подписал указ, запрещающий Вашингтону инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США, сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников", - подчеркивается в документе.

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

В "черный список" попали 59 китайских компаний. Среди них - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ "запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг".

"Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям, как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека", - заявляет Белый дом.

Как сообщает Белый дом, этот указ призван способствовать "дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".

"Черный список" является одной из мер, принятых администрацией президента США Дональда Трампа в отношении китайских компаний.