Венедиктова сообщила о статусе Порошенко по делу Медведчука и Козака

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какой статус имеет Петр Порошенко по делу Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, сообщает УНИАН.

Об этом она рассказала в ток-шоу "Право на владу".

"Я думаю, что нам здесь не стоит играть в пас. Пятый президент Порошенко в этом производстве - свидетель. Сейчас мы все возмущены. Общество хочет ответа. И мы профессионально к ответу и к правде дойдем. Я не могу сейчас сказать винновен он или нет. Потому что получится так, что дело с уголовно-процессуальной плоскости мы переведем в политическую" , - рассказала она.

Также генпрокурорка добавила, что Порошенко приглашают на допросы в СБУ.