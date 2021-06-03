США поделятся вакциной от COVID-19 с Украиной

США объявили о пожертвовании миллионов доз вакцины от коронавируса. В списке стран, которые получат препараты, также есть Украина, сообщает Факты.ICTV.

Об этом стало известно в четверг, 3 июня, во время пресс-конференции администрации Джо Байдена. Как подчеркнул президент США, вакцинами делятся из-за того, что значительная часть американцев уже получила прививки. Кроме того, глобальная несправедливость по распределению вакцины является кричащей.

До конца июня США планирует распределить 80 млн доз между различными странами. С первой партии в 25 млн доз 19 млн доз пойдет на глобальную инициативу Covax, а 6 млн достанется партнерам Штатов. Среди них — Украина, Канада, Грузия, Египет, Ирак и другие.

Из резерва США отправят препараты производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.