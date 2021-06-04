Дэвид Бекхэм инвестировался в производство электрокаров
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм вложился в британскую компанию Lunaz, которая занимается переоборудованием классических автомобилей в электрокары, сообщает Лента.Ру.
Деньги спортсмена пойдут на расширение производства в сторону электрификации грузового транспорта, пишет The Guardian.
Бекхэм приобрел десять процентов акций Lunaz, деятельность которой сосредоточена на производстве электрокаров за счет электрификации классических автомобилей, в том числе Rolls-Royce, Jaguar и Range Rover.
Завод запустили в 2018 году в британской деревне Сильверстоун. Компания заменяет в машинах двигатели внутреннего сгорания аккумуляторами и электродвигателями. Отработанную технологию экологизации автомобильной промышленности Lunaz намерена масштабировать до мусоровозов и других грузовых машин.
"Lunaz представляет собой лучшее из британской изобретательности как в технологии, так и в дизайне. Я заинтересован в содействии компании, глядя на ее работу по восстановлению самых красивых классических автомобилей при помощи электрификации", — прокомментировал свое решение бывший футболист журналистам британского портала Autocar.