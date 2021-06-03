СБУ нашла схрон боевиков "ЛНР": в арсенале были запрещенные мины
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал боевиков террористической организации “ЛНР, сообщает Факты.ICTV.
Схрон оборудовали на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине поселка Приволье. В частности, правоохранители обнаружили так называемую мину-лягушку, которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года.
Кроме того, из тайника было изъято:
- 5 гранатометных выстрелов для РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- противопехотная прыгучая осколочная мина ОЗМ-72;
- 2 противотанковые мины ТМ-62 общей мощностью практически 14 кг в тротиловом эквиваленте;
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- по оперативным данным, тайник был обустроен еще летом 2014 года.
Изъятые боеприпасы были уничтожены пиротехнической службой ГСЧС.