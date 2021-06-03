СБУ нашла схрон боевиков "ЛНР": в арсенале были запрещенные мины

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал боевиков террористической организации “ЛНР, сообщает Факты.ICTV.

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Схрон оборудовали на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине поселка Приволье. В частности, правоохранители обнаружили так называемую мину-лягушку, которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года.

Кроме того, из тайника было изъято:

  • 5 гранатометных выстрелов для РПГ-22;
  • 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
  • противопехотная прыгучая осколочная мина ОЗМ-72;
  • 2 противотанковые мины ТМ-62 общей мощностью практически 14 кг в тротиловом эквиваленте;
  • 6 ручных гранат различных модификаций;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
  • по оперативным данным, тайник был обустроен еще летом 2014 года.
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Изъятые боеприпасы были уничтожены пиротехнической службой ГСЧС.

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