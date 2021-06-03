Глава НАПК похвастался в ООН антикоррупционным IТ-опытом

Украина ведет активную борьбу с коррупционерами и за семь лет стала одним из мировых лидеров в разработке антикоррупционных IТ-решений. Об этом во время выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН против коррупции в Нью-Йорке заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает Комментарии.

Победить в войне на Донбассе и борьбе с коррупционерами Украина может только с помощью прогрессивного оружия, считает глава НАПК. Современные цифровые инструменты, качественное законодательство и сильные антикоррупционные институты должны помочь Украине искоренить коррупцию, отметил чиновник.

"Мы не одну, а две войны ведем в Украине. Наряду с угрозой со стороны российских войск Украина ведет активную борьбу с коррупционерами. Борьбу за демократические ценности, за постоянное демократическое будущее. Источниками этих войн являются особенности нашего советского прошлого" , — считает Новиков.

По его словам, введение электронной системы государственных закупок Prozorro за последние пять лет позволило Украине сэкономить на госзакупках более 6 млрд долл.

"За три года мы планируем сделать 100% публичных услуг доступными в интернете, что значительно уменьшит возможности распространения коррупции. В то же время Украина является первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев" , — рассказал глава НАПК.

Реестр электронных деклараций НАПК имеет самую большую базу данных об активах публичных служащих и открыт для всех украинцев, продолжил Новиков. Ежегодно чиновники подают в реестр более 800 тыс. деклараций, а система автоматически сравнивает их с данными 14 других госреестров.

"Благодаря работе НАПК Украина впервые в истории увидела задержания чиновников. Среди них — народные депутаты, судьи, руководители государственных предприятий и глава Государственной фискальной службы" , — заявил Новиков.

Он добавил, что НАБУ активизировало сотрудничество Украины с коллегами из Польши и США, а от Антикоррупционного суда ожидают заслуженных наказаний для коррупционеров.