Венедиктова: расследование дела Медведчука начато год назад

Опубликованные журналистами Bihus.info записи переговоров нардепа от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука есть в уголовных производствах в отношении его, сообщает Новое время.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире Право на владу.

«Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода» , — сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.