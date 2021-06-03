Венедиктова: записи разговоров Медведчука от Bihus.info есть в уголовных производствах
Опубликованные журналистами Bihus.info записи переговоров нардепа от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука есть в уголовных производствах в отношении его, сообщает Новое время.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире Право на владу.
«Что касается пленок из расследований Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных производствах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода», — сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что расследования по эпизодам, о которых говорится в пленках, начались еще до публикации этих записей.
«По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод — это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий — это уголь, там тоже есть производство от апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет», — добавила она.