В Германии поезда полностью перейдут на энергию солнца и ветра

Немецкие поезда планируют полностью перевести на возобновляемые источники энергии. Вредные выбросы от железнодорожной системы транспорта Германии сведут к минимуму к 2038 году, сообщает Лента.Ру.

Основной национальный железнодорожный оператор Германии — концерн Deutsche Bahn (DB) — намерен в ближайшие 17 лет переключить все курсирующие по стране локомотивы на электроэнергию из возобновляемых источников, в том числе от солнца, ветра, биомассы и воды, пишет издание Deutsche Welle (DW).

DB уже заключила контракты на поставку электричества от солнечной электростанции от компании Enerparc в земле Мекленбург на ближайшие 30 лет. В 2021 году траты на «чистую» энергетику составят свыше 60 процентов расходов концерна.

Совокупный годовой расход энергии поездами концерна составляет 10 тераватт-часов, что примерно равно энергопотреблению всего Гамбурга, второго по величине города в Германии.