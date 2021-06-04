Киберполиция предупредила о массовой хакерской атаке украинских компаний

Киберполиция Украины предупреждает о массированной атаке "вируса" на госучреждения и частные компании, сообщает РБК-Украина.

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ.

В киберполиции предостерегают, что хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени госучреждений, имеющих контекст типа "Вы не заплатили налоги. Детали в файле", "На вас заведено уголовное дело. Детали в приложении", передает пресс-служба ведомства.

Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева - kyiv2@patrol.police.gov.ua.