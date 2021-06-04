Отец Протасевича отреагировал на последнее "интервью" сына

Отец оппозиционера Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая, прокомментировал "интервью" с сыном, которое вышло на белорусском государственном канале ОНТ, сообщает УНИАН.

Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич убежден, что сын говорит под давлением КГБ, что его шантажируют, тем более, "в соседней камере сидит его девушка" , передает канал "Дождь".

"Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали" , - сказал он.

Также он рассказал, что к сыну не пускают ни адвоката, ни врачей.

"Нашему сыну, мы уверены, нужна постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются" , - рассказал Дмитрий Протасевич.