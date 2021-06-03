Катастрофа МАУ: четыре страны направили требования Ирану

Украина, Канада, Великобритания и Швеция направили требования Ирану в связи со сбитием самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года, сообщает Новое время.

Авторы заявления — Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752. Они подчеркнули, что действия и бездействия властей Ирана нарушают международное право, передает пресс-служба МИД Украины.

В совместном заявлении страны потребовали от Ирана обеспечить репарации в полном объеме. Также государства требуют признать неправомерные действия и предоставить полный отчет об обстоятельствах, которые привели к катастрофе, публично извиниться, вернуть пропавшие и украденные вещи жертв, обеспечить прозрачность уголовного расследования, исходя из принципов верховенства права, выплатить справедливую компенсацию материального и морального ущерба, причиненного жертвам и их семьям.

«Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно» , — сказано в заявлении.

2 июня в Киеве начались переговоры украинской стороны с иранской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандром.