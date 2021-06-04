Литва укрепляет войсками границу с Беларусью

Литва дислоцирует дополнительные силы на границе с Беларусью. ﻿Кроме собственных сил, Литва рассчитывает дислоцировать на границе пограничные силы ЕС, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава литовской службы охраны государственной границы генерал Рустамас Любаевас в LRT.

Сообщается, что в этом году насчитывается уже 189 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, нелегально пересекая границу. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По словам Любаеваса, тенденцию увеличения потоков нелегальных мигрантов через госграницу в Литве заметили еще с конца прошлого года. С сентября-октября количество нелегальных мигрантов увеличивалось, а пика достигло в марте-апреле.

По сравнению с прошлыми двумя годами, потоки выросли в два раза, и это, как говорится, "не может не беспокоить".

Как отмечает Любаевас, национальная принадлежность мигрантов в последнее время существенно изменилась - сейчас, в основном, это граждане Ирака, Сирии, Турции а также Российской Федерации (в основном это лица чеченского происхождения). В 2018-2019 годах эти группы составляли граждане бывшего Советского Союза (например, из Таджикистана), или граждане из Азии (например, Вьетнама).