Турция нашла еще одно крупное месторождение газа в Черном море

Турция обнаружила новые месторождения природного газа в Черном море и вскоре может объявить об этом официально, сообщает УНИАН.

Предварительные исследования показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа, передает Bloomberg.

При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море, отмечает издание.

В Минэнерго страны отказались комментировать открытие нового месторождения. При этом в начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести "хорошие новости" с побережья Черного моря.

Президент Эрдоган видит в открытии месторождений решение экономических уязвимостей Турции. Среди таких проблем - импорт энергоносителей, которые необходимо оплачивать в иностранной валюте, отмечает издание.