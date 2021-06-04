Работа в Польше: как не стать жертвой мошенников

По официальным данным, только в 2020 году Польша выдала украинцам 1 млн 800 тыс приглашений на работу. Но сколько всего наших граждан работают в соседнем государстве (в том числе нелегально) – сложно даже посчитать, сообщает Обозреватель.

Трудоустроиться в Польше не настолько сложно, как, например, в Германии. Но и здесь на пути украинцев к работе появилось немало рисков. В частности, некоторые предприимчивые граждане за немалые деньги предлагают услуги посредников в таком трудоустройстве, но после оплаты работу так и не дают, или предлагают совсем не ту, о которой договаривались.

Какие риски трудоустройства в Польше?

Главная проблема трудоустройства в Польше заключается в том, что большинству украинцев сложно найти работодателя, который сделает для них приглашение на работу. Потому многие обращаются к фирмам-посредникам, которые продают такие документы. Это своеобразные фирмы-однодневки, основная деятельность которых – именно продажа приглашений. Когда же польские власти их на этом ловят и закрывают, выданные приглашения аннулируются. Если вы попали на границу с таким документом – вас уже не пропустят, а то и обвинят в попытке обмана властей. Кроме того, в Украине есть и компании, которые совсем не собираются давать вам работу в Польше, а просто "выкачивают" деньги.

Вариантов, как обмануть доверчивых граждан, у мошенников множество. Уже по приезде вам могут предложить совсем не ту вакансию, о которой договаривались, более низкую зарплату. Или же могут взять с вас деньги за трудоустройство еще в Украине, но по факту не трудоустроить.

Как не попасть на мошенников?

Чтобы не попасть на мошенников, нужно, прежде всего, ознакомиться с условиями труда в стране, в которую вы собираетесь отправиться. К примеру, для работы в Польше вам понадобится:

рабочая виза, которую открывают на 6 месяцев для обычной работы и на 9 для сезонной;

можно работать и по биометрическому паспорту, но не более 90 дней.

Если вам предлагают какой-то другой вариант – это уже должно насторожить.

Второй важный момент – это зарплата. Как рассказывает Воскобойник, украинские заробитчане могут рассчитывать в месяц на 2,5-3,5 тыс. злотых (от 18 до 30 тыс. грн). Если зарплату предлагают выше рыночной – это тоже повод насторожиться и дополнительно проверить такого посредника или работодателя.

Самый верный признак мошенничества при трудоустройстве – вам говорят заплатить за вакансию. На такие условия ни в коем случае соглашаться нельзя.

"Люди, которые ищут работу за границей, должны понимать, что во всем мире посредники, которые трудоустраивают людей, получают награду от работодателей, которые заказывают им поиск сотрудников, – говорит Воскобойник. – Если вам предлагают заплатить за подготовку визовых документов, за вакансию, за трудоустройство – вероятность, что это мошенники 99%. Если вы видите в объявлении условие, что нужно за что-то платить, лучше не обращаться к этому посреднику".

И самое главное, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, никогда не соглашайтесь на нелегальную работу, ведь вы будете абсолютно не защищены и не сможете ничего доказать, если вас захотят обмануть.

Почему украинцы нарушают трудовое законодательство в Польше?

Украинцы много лет остаются лидерами среди нелегалов в Польше. По данным польских пограничников, за 2019-й год с нарушением законодательства в этой стране работали 14,7 тыс. человек, среди которых 13,3 тыс. – украинцы. И это только те, кого удалось выявить.

По мнению Воскобойника, украинцы часто нарушают трудовое законодательство за границей, ведь и в своей стране наши граждане часто работают также:

"Украинцы, которые работают нелегально, копируют модель поведения, которая характерна для них в Украине. По оценке бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, еще в его время нелегально в Украине работали 3 млн человек. Если люди работают нелегально в Украине, они не понимают, почему нельзя также работать в Польше или Чехии. Украинцы будут все больше легально работать за границей, если изменения будут происходить и у нас в стране".

В целом, если вы решили искать работу в Польше, старайтесь искать работодателя напрямую. Если есть необходимость воспользоваться услугами посредника – выбирайте компании, с которыми уже работал кто-то из знакомых, или о которых вы можете получить реальные отзывы. И самое главное – старайтесь найти легальную работу. Ведь в таком случае хоть вы и потеряете часть заработанных денег на налогах, но у вас будет гарантия того, что зарплату вам точно выплатят, а за условиями вашего труда будут следить.