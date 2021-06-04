Инсайдер сообщил о возрождении легендарного смартфона
Компания Motorola намерена возродить легендарную линейку защищенных смартфонов Defy. При этом новое устройство получит улучшенную защиту, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщил известный информатор Ишан Агарвал, передает 91mobiles. Он рассказал, что в приложении Google Play Console был замечен смартфон Motorola Athena, который может быть тем самым Defy. Инсайдер добавил, что сперва смартфон Defy выйдет в Индии, а после уже и на мировой рынок.
По словам Агарвала, смартфон будет построен на процессоре Snapdragon 662. Внутри будет 4 ГБ оперативной памяти. Устройство получит дисплей HD+ и операционную систему Android 10.
Отметим, что оригинальный смартфон Motorola Defy был выпущен в 2010 году и стал первым Android-смартфоном с повышенной защитой по стандарту IP67.