Инсайдер сообщил о возрождении легендарного смартфона

Компания Motorola намерена возродить легендарную линейку защищенных смартфонов Defy. При этом новое устройство получит улучшенную защиту, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил известный информатор Ишан Агарвал, передает 91mobiles﻿. Он рассказал, что в приложении Google Play Console был замечен смартфон Motorola Athena, который может быть тем самым Defy. Инсайдер добавил, что сперва смартфон Defy выйдет в Индии, а после уже и на мировой рынок.

Смартфон Motorola Defy

По словам Агарвала, смартфон будет построен на процессоре Snapdragon 662. Внутри будет 4 ГБ оперативной памяти. Устройство получит дисплей HD+ и операционную систему Android 10.

Отметим, что оригинальный смартфон Motorola Defy был выпущен в 2010 году и стал первым Android-смартфоном с повышенной защитой по стандарту IP67.

Данные из Geekbench