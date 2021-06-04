Рыбный скандал: ЕС и Британия пришли к соглашению

Брюсселю и Лондону после затяжных острых переговоров удалось достичь договоренностей о рыбной ловле в водах, разделяющих континент и британские острова. Страны передумали ссориться и развивать конфликт, сообщает Лента.Ру.

Стороны объявили о сделке вечером 2 июня, она охватывает оставшуюся часть 2021 года, и, в отношении отдельных видов рыб - 2022 год, пишет Financial Times. Подобные договоренности обычно достигаются еще до начала календарного года, чтобы у рыбаков была возможность ориентироваться в объемах вылова. Однако дискуссия Британии и Европейского союза затянулась из-за того, что сделку о своих дальнейших отношениях после Brexit стороны согласовали только в конце 2020 года.

За время, пока переговоры о рыбной ловле еще велись, Британия и ЕС успели оказаться на грани конфликта. Так, Великобритания попыталась запретить вылов в своих водах в Северном море, объясняя это заботой об экологии, а также помешать французским рыбакам ловить рыбу в районе острова Джерси.

В результате последнего инцидента с Джерси Франция ввела в пролив два морских патрульных катера, которые пробыли там до прибытия Королевских военно-морских сил. До того Париж также угрожал отключить электроснабжение на острове в знак протеста против изменений условий вылова рыбы и даже выгнать из страны британские банки.