Токио отклонило протест Москвы из-за инцидента с японским судном у Сахалина
Япония не принимает протест, который был заявлен ранее японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном "Эйхомару-172" у берегов острова Сахалин, сообщает ТАСС.
С таким заявлением в пятницу на пресс-конференции в Токио выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа", - сказал он.
По словам Мотэги, Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.