В РФ силовики отпустили оппозиционера Гудкова

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустили спустя 48 часов с момента задержания. Меру пресечения ему избирать не стали.

Силовики высадили Гудкова в центре Москвы. Следствие не стало обращаться в суд для избрания ему меры пресечения.

После освобождения Гудков рассказал, что статус подозреваемого с него не снят, и предположил, что "они не остановятся", имея в виду свое уголовное преследование. Возбужденное против него дело Гудков назвал "абсурдным делом о вонючем подвале".