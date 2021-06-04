Курс валют НБУ на 4 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 июня, снизился до отметки 27.34 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 33.26 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.71 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка упал на 4 коп до 30.33 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 7.47 за 1 польский злотый.