Резников заявил о падении поддержки евроинтеграции среди молодежи

В Украине снижается поддержка европейской и евроатлантической интеграции среди молодежи, считает вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.

По его словам, в особенности велико разочарование в тех регионах, где евроустремления всегда были высокими. Резников уточнил, что за последние два года такая поддержка упала на 5%.