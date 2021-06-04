Резников заявил о падении поддержки евроинтеграции среди молодежи
В Украине снижается поддержка европейской и евроатлантической интеграции среди молодежи, считает вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.
По его словам, в особенности велико разочарование в тех регионах, где евроустремления всегда были высокими. Резников уточнил, что за последние два года такая поддержка упала на 5%.
"За последние два года поддержка идей европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась. Я должен это констатировать - на 5%. Причем наибольшее снижение - в регионах, где эта поддержка всегда была высокой. А также среди молодежи, которая всегда была проевропейской. Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших его сторонников", - считает он.