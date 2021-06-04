Эрдоган вызвал скандал, привившись третьей дозой вакцины
Президент Турции 67-летний Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины против коронавируса, после чего подвергся критике из-за того, что в стране не хватает вакцин для ключевых сотрудников, сообщает Корреспондент.
Эрдоган получил свою первую дозу вакцины китайского производства Sinovac 14 января и стал одним из первых людей в Турции, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, пишет The Times. Он получил вторую дозу вакцины Sinovac 11 февраля, а на этой неделе стало известно, что 10 марта он получил третью дозу. При этом турецкий лидер заявил, что сделал третью прививку, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител.
Однако турецкий президент не сообщил, была ли это вакцина Sinovac или вакцина Pfizer, которую также закупила Турция. В то же время, когда турецкий лидер получил дополнительную дозу, людям, которые имеют первую прививку препаратом Pfizer, сказали, что им придется подождать 12 недель, а не один месяц, за неимением вакцин в Турции.
Энгин Озкоч, глава парламентской группы основной оппозиционной партии, сказал: "Нет даже одной дозы для граждан, но сразу три для Эрдогана". На сегодняшний день в Турции было сделано около 30 млн уколов, причем 12 млн человек - 15,4% населения - получили две дозы. Работникам туризма уделили приоритетное внимание в рамках усилий Анкары по запуску отрасли, на долю которой приходится более 10% ее ВВП.
Однако другим ключевым работникам, таким как учителя, пришлось дольше ждать вакцинации. Всем, у кого был положительный результат теста на вирус, также запрещается делать прививки в течение шести месяцев.